Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayımlanır ve hakemli bir dergidir. Yaygın sürelidir. Spormetre Dergisi, Türkçe veya İngilizce olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derlemeleri yayınlar. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi TÜBİTAK—ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Adına Sahibi

Prof. Dr. Mithat KOZ



Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Velittin BALCI



Editör

Doç. Dr. Neşe Şahin ÖZDEMİR



Yardımcı Editörler

Dr. Cengiz AKALAN

Dr. Fırat AKÇA

Dr. Dicle ARAS

Dr. Velittin BALCI

Dr. Perican BAYAR

Dr. Burcu ERTAŞ DÖLEK

Dr. Nevin GÜNDÜZ

Dr. Ferda GÜRSEL

Dr. Funda KOÇAK

Dr. Sürhat MÜNİROĞLU

Dr. Hakan SUNAY ISSN: 1304-284X