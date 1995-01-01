Ankara Üniversitesi Açık Dergi Sistemi

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Ankara Law Review
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Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi
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Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi
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Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi
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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
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Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
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Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
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Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Editör: Prof. Dr. Hasan Hüseyin AKSOY
Editör Yardımcısı:Doç. Dr. Ayfer ALPER
Editörler Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Emine GÜL KAPÇI, Doç. Dr. Şakir ÇINKIR, Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Doç. Dr. İlhan YALÇIN, Doç. Dr. Ayşe OKVURAN, Doç. Dr. Özlem ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Suzan Beyza KAPTI, Yrd. Doç. Dr. Ebru AYLAR, Yrd. Doç. Dr. Ege AKGÜN
Editörler Kurulu Sekreterliği: Arş. Gör. Ece KOÇER, Arş. Gör. Alper YETKİNER
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 06590 Cebeci ANKARA 06590 Cebeci ANKARA
Telefon: 0 (312) 3633350 / 5220
Faks: 0 (312) 3636145
E-Posta: auebfd@gmail.com
URL: http://editor.ankara.edu.tr/index.php/AUEBFD
P - ISSN: 1301 - 3718
E - ISSN: 2458 - 8342
DOI Ön Eki: 10.1501/Egifak
Dergi araştırmacı ve uygulayıcılara yeniliğe açık bir ortam sunarak, eğitimin her alanında yenilik ve uygulamaların paylaşılmasına olanak tanımaktadır. Dergide ağırlıklı olarak kullanılan yayın dili Türkçe'dir. Bunun yanında İngilizce, Almanca ve Fransızca dilinde yazılmış makaleler de kabul edilmektedir.
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Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Özel Eğitim Dergisi (E-ISSN 2149-8261), Ankara Üniversitesi'nin bir yayın organıdır. Dergide özel eğitim alanında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır. Özel Eğitim Dergisi, 1991 yılında yayın hayatına girmiş, 1992 yılında online olarak yayınlanmaya başlanmıştır. Dergi 1995 yılından itibaren ulusal hakemli bir dergi olarak yılda üç kez Nisan, Agustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Dergi "TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" " Türk Eğitim " indekslerinde, "EBSCOhost Academic Search Complete", ve "ProQuest Political Science Journals" veri tabanlarında ayrıca "SOBIAD" dizininde taranmaktadır.
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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
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Ankara Üniveritesi Tıp Fakültesi Mecmuası
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Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
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Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
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Archivum Anatolicum / Anadolu Arşivleri
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Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
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Fe dergi: feminist eleştiri
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İletişim Araştırmaları Dergisi
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OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
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Tiyatro Araştırmaları Dergisi
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Tömer Dil Dergisi
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Türkoloji Dergisi
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