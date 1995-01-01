Ankara Üniversitesi Açık Dergi Sistemi

DergiPark Projesi kapsamında Ulakbim tarafından hazırlanan Açık Dergi Sistemi Yardım Dokümanları için tıklayınız.

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Ankara Law Review

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Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

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Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi

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Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayımlanır ve hakemli bir dergidir. Yaygın sürelidir. Spormetre Dergisi, Türkçe veya İngilizce olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derlemeleri yayınlar. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi TÜBİTAK—ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir.

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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi

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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi

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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi

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Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

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Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

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Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Editör: Prof. Dr. Hasan Hüseyin AKSOY Editör Yardımcısı:Doç. Dr. Ayfer ALPER Editörler Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Emine GÜL KAPÇI, Doç. Dr. Şakir ÇINKIR, Doç. Dr. Hatice BAKKALOĞLU, Doç. Dr. İlhan YALÇIN, Doç. Dr. Ayşe OKVURAN, Doç. Dr. Özlem ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. Suzan Beyza KAPTI, Yrd. Doç. Dr. Ebru AYLAR, Yrd. Doç. Dr. Ege AKGÜN Editörler Kurulu Sekreterliği: Arş. Gör. Ece KOÇER, Arş. Gör. Alper YETKİNER Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 06590 Cebeci ANKARA 06590 Cebeci ANKARA Telefon: 0 (312) 3633350 / 5220 Faks: 0 (312) 3636145 E-Posta: auebfd@gmail.com URL: http://editor.ankara.edu.tr/index.php/AUEBFD P - ISSN: 1301 - 3718 E - ISSN: 2458 - 8342 DOI Ön Eki: 10.1501/Egifak Dergi araştırmacı ve uygulayıcılara yeniliğe açık bir ortam sunarak, eğitimin her alanında yenilik ve uygulamaların paylaşılmasına olanak tanımaktadır. Dergide ağırlıklı olarak kullanılan yayın dili Türkçe'dir. Bunun yanında İngilizce, Almanca ve Fransızca dilinde yazılmış makaleler de kabul edilmektedir.

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Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

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Ankara Üniveritesi Tıp Fakültesi Mecmuası

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Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi

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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

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Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

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Archivum Anatolicum / Anadolu Arşivleri

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Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi

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Fe dergi: feminist eleştiri

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İletişim Araştırmaları Dergisi

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OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

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Tiyatro Araştırmaları Dergisi

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Tömer Dil Dergisi

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Türkoloji Dergisi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergisidir. ISSN: 0255-2981

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